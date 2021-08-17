***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.08.2021 16:24
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958637
BIST
16:491.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
16:498,4284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
16:499,8997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0689
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
16:49485,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 485,35
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,84
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SELGD
|6,50
|29.606.836
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.984.291
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.532.550
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|57.826.847
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.133.141
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.140.335
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.999.136
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.995.875
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,77
|16.060.707
|% -9,18
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,34
|1.212.016.876
|% -0,64
|
|PETKM
|6,09
|736.135.179
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,32
|684.638.851
|% 0,97
|
|GENIL
|16,62
|637.067.948
|% 4,73
|
|ARCLK
|33,88
|537.138.549
|% 2,48
|
|GARAN
|9,34
|1.212.016.876
|% -0,64
|
|PETKM
|6,09
|736.135.179
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,54
|281.641.124
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|108.079.472
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,32
|684.638.851
|% 0,97
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4255
|8,4284
|% -0,30
|
|Euro
|9,8921
|9,8997
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,5573
|11,6152
|% -0,95
|
|Frank
|9,1975
|9,2529
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,36
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,89
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,57
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|-0,76
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,84
|69,84
|0,33
|