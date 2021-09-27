***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.09.2021 17:18
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu güncel YBF ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965369
BIST
17:271.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:278,8291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:2710,3426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0909
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:27498,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,04
|Açılış
|: 497,92
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.298.688
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.834
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|20.171.548
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.987.749
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,88
|21.854.187
|% -7,20
|
|KIMMR
|3,77
|189.629.529
|% -6,22
|
|EDATA
|10,01
|36.953.637
|% -6,01
|
|GARAN
|8,91
|1.213.291.870
|% 1,02
|
|THYAO
|13,62
|1.074.341.560
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,48
|548.224.362
|% -0,43
|
|TUPRS
|111,80
|515.955.629
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,34
|467.933.310
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|467.933.310
|% 0,86
|
|GARAN
|8,91
|1.213.291.870
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,77
|174.492.062
|% -1,12
|
|THYAO
|13,62
|1.074.341.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,38
|434.805.110
|% 2,08
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8271
|8,8291
|% -0,42
|
|Euro
|10,3349
|10,3426
|% -0,87
|
|Sterlin
|12,0795
|12,1401
|% -0,06
|
|Frank
|9,5061
|9,5633
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3468
|2,3586
|% -0,41
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|1,55
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:41OYYAT
Yüzde 4.55 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 339 adet işlem
-
17:40NETAS
Yüzde 4.64 oranında artışla 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 215 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 10, 683.00 milyon TL de
-
17:38VKFYO
Yüzde 4.25 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 673, 975 adet işlem
-
17:37PGSUS
Yüzde 4.53 oranında artışla 75.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 136, 591 adet işlem