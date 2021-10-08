***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.10.2021 15:44
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu güncel yatırımcı bilgi formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968720
BIST
15:501.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.404
En Düşük
1.394
15:508,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:5010,2970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0217
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:50507,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,00
|Açılış
|: 507,66
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
508,51
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MAALT
|179,30
|24.795.584
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.626.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.067.884
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.153
|% 9,99
|
|AYCES
|54,90
|3.933.932
|% 9,80
|
|SEYKM
|14,58
|2.646.255
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.064.904
|% -9,97
|
|PAMEL
|43,20
|22.792.716
|% -9,96
|
|KNFRT
|4,84
|219.584.855
|% -9,87
|
|GARAN
|9,43
|804.808.840
|% 0,43
|
|THYAO
|14,20
|699.350.902
|% 0,57
|
|PETKM
|6,18
|684.192.098
|% -0,80
|
|SASA
|27,54
|658.863.414
|% 3,07
|
|ASELS
|15,49
|607.693.957
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,78
|357.392.313
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|304.788.140
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|684.192.098
|% -0,80
|
|DOHOL
|2,57
|257.623.890
|% -0,39
|
|GARAN
|9,43
|804.808.840
|% 0,43
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8924
|8,8954
|% 0,23
|
|Euro
|10,2922
|10,2970
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,1147
|12,1755
|% 0,62
|
|Frank
|9,5750
|9,6326
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3673
|2,3791
|% 0,38
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|17,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.346
|3.396
|51,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|3,93
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|1,90
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,64
|