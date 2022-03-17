***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2022 15:59
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011053
BIST
15:452.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 43,48
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.132
En Düşük
2.104
15:4514,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1710
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
15:4516,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2122
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
15:45920,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,26
|Açılış
|: 920,94
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:45
|YEOTK
|62,75
|8.452.676
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.095.117
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.372.100
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.495.841
|% 9,33
|
|AYEN
|11,97
|93.890.518
|% 9,12
|
|PKENT
|393,30
|104.695.565
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.120.169
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|20.389.358
|% -3,38
|
|EREGL
|35,52
|2.372.828.490
|% 3,62
|
|KRDMD
|14,77
|2.345.969.443
|% 2,64
|
|GARAN
|11,86
|2.078.026.973
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|1.878.016.178
|% 0,58
|
|FROTO
|301,60
|1.119.742.858
|% 5,27
|
|DOHOL
|3,45
|766.460.117
|% 5,18
|
|GARAN
|11,86
|2.078.026.973
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|619.670.673
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,77
|2.345.969.443
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,27
|292.418.116
|% 1,79
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7662
|14,7865
|% 1,17
|
|Euro
|16,3211
|16,3627
|% 1,31
|
|Sterlin
|19,3137
|19,4105
|% 0,87
|
|Frank
|15,6646
|15,7590
|% 1,32
|
|Riyal
|3,9277
|3,9474
|% 1,20
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|10,63
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,46
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.068
|6.221
|87,21
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|42,19
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,76
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00DYOBY
Yüzde 5.73 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 465 adet işlem
-
15:59HEDEF
Yüzde 5.71 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 620, 257 adet işlem
-
15:58TSPOR
Yüzde 5.06 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 296, 057 adet işlem
-
15:57TSGYO
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 901, 915 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 9 artarak (% 2.39 ) 2, 396