***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2022 15:59
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011055
BIST
15:462.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 43,43
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.133
En Düşük
2.104
15:4614,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1621
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
15:4616,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2038
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
15:46921,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,55
|Açılış
|: 920,94
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:46
|GZNMI
|27,74
|69.159.889
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.452.676
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.380.352
|% 9,97
|
|AVGYO
|3,18
|33.876.254
|% 9,66
|
|IEYHO
|0,82
|18.497.892
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|104.710.117
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.244.117
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|20.567.699
|% -3,38
|
|EREGL
|35,50
|2.394.766.918
|% 3,56
|
|KRDMD
|14,75
|2.381.635.283
|% 2,50
|
|GARAN
|11,86
|2.103.857.737
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|1.890.238.726
|% 0,58
|
|FROTO
|304,90
|1.200.031.907
|% 6,42
|
|DOHOL
|3,45
|778.477.851
|% 5,18
|
|GARAN
|11,86
|2.103.857.737
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|633.601.956
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,75
|2.381.635.283
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,27
|292.563.838
|% 1,79
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7688
|14,7776
|% 1,11
|
|Euro
|16,3212
|16,3543
|% 1,26
|
|Sterlin
|19,3010
|19,3977
|% 0,81
|
|Frank
|15,6555
|15,7498
|% 1,26
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% 1,16
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|9,70
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,26
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.068
|6.221
|87,21
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|42,19
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,99
|
Seans Raporu
15:46
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16:01
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