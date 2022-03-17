***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2022 15:59
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011056
BIST
15:492.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 43,92
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
15:4914,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1504
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
15:4916,3482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1977
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
15:49922,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 17,59
|Açılış
|: 922,28
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:47
|YEOTK
|62,75
|8.453.304
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.170.015
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.380.352
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.498.712
|% 9,33
|
|AVGYO
|3,17
|33.965.098
|% 9,31
|
|PKENT
|393,30
|104.736.075
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.281.182
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|20.645.307
|% -3,38
|
|EREGL
|35,50
|2.400.815.966
|% 3,56
|
|KRDMD
|14,75
|2.398.822.691
|% 2,50
|
|GARAN
|11,87
|2.120.834.191
|% 0,08
|
|THYAO
|27,88
|1.892.208.678
|% 0,65
|
|FROTO
|305,90
|1.226.347.767
|% 6,77
|
|DOHOL
|3,45
|778.934.343
|% 5,18
|
|GARAN
|11,87
|2.120.834.191
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,88
|641.562.818
|% 2,11
|
|KRDMD
|14,75
|2.398.822.691
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,27
|292.881.501
|% 1,79
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7662
|14,7865
|% 1,17
|
|Euro
|16,3211
|16,3627
|% 1,31
|
|Sterlin
|19,2964
|19,3932
|% 0,78
|
|Frank
|15,6517
|15,7460
|% 1,24
|
|Riyal
|3,9258
|3,9455
|% 1,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|11,35
|
|Altın Gr.
|922
|922
|17,75
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|95,00
|
|Tam
|6.073
|6.226
|92,23
|
|Yarım
|2.935
|3.012
|44,62
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|22,30
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,72
|
Seans Raporu
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