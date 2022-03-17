***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2022 16:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011087
BIST
17:352.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 43,57
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:3514,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1264
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:3516,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2207
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:35921,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,46
|Açılış
|: 921,14
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:35
|AVGYO
|3,19
|44.270.464
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|49.288.184
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.995.125
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.576.670
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|5.020.229
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.623.753
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.051.616
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|24.198.650
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|9.677.269
|% -3,93
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,69
|3.012.464.708
|% 2,08
|
|EREGL
|35,48
|2.857.312.807
|% 3,50
|
|GARAN
|11,90
|2.744.888.358
|% 0,34
|
|THYAO
|27,78
|2.305.989.472
|% 0,29
|
|FROTO
|303,60
|1.702.466.398
|% 5,97
|
|DOHOL
|3,44
|966.777.946
|% 4,88
|
|GARAN
|11,90
|2.744.888.358
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,91
|822.783.080
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|3.012.464.708
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,25
|347.099.848
|% 0,90
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7309
|14,7419
|% 0,86
|
|Euro
|16,3273
|16,3712
|% 1,37
|
|Sterlin
|19,2408
|19,3373
|% 0,49
|
|Frank
|15,6272
|15,7213
|% 1,08
|
|Riyal
|3,9098
|3,9294
|% 0,74
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,39
|