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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

17.03.2022 16:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011088


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,08% |  43,50
Açılış :  2.104  
Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 62,75 8.459.955 % 9,99  
GZNMI 27,74 69.173.205 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.384.684 % 9,97  
GARFA 12,97 2.483.675 % 9,54  
IEYHO 0,82 18.526.478 % 9,33  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 14,7570 14,7665 % 1,03  
Euro 16,3145 16,3462 % 1,21  
Sterlin 19,2986 19,3954 % 0,79  
Frank 15,6466 15,7408 % 1,20  
Riyal 3,9262 3,9459 % 1,16  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.941 13,21  
Altın Gr. 921 921 16,00  
Cumhuriyet 6.100 6.193 91,00  
Tam 6.065 6.218 84,30  
Yarım 2.931 3.008 40,78  
Çeyrek 1.470 1.504 20,39  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 0,28  
Gümüş Gr. 12,01 12,03 0,23  
B. Petrol 104 104 5,96  
Seans Raporu 16:03
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