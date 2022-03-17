***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2022 16:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011088
BIST
16:042.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 43,50
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:0414,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1460
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:0416,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2172
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:04919,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 15,14
|Açılış
|: 919,83
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:03
|YEOTK
|62,75
|8.459.955
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.173.205
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.384.684
|% 9,97
|
|GARFA
|12,97
|2.483.675
|% 9,54
|
|IEYHO
|0,82
|18.526.478
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|104.786.811
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.345.184
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|20.789.710
|% -3,72
|
|KRDMD
|14,73
|2.470.303.458
|% 2,36
|
|EREGL
|35,46
|2.440.596.123
|% 3,44
|
|GARAN
|11,87
|2.152.319.913
|% 0,08
|
|THYAO
|27,84
|1.913.224.098
|% 0,51
|
|FROTO
|306,40
|1.291.556.407
|% 6,95
|
|DOHOL
|3,45
|788.208.918
|% 5,18
|
|GARAN
|11,87
|2.152.319.913
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,88
|662.586.420
|% 2,11
|
|KRDMD
|14,73
|2.470.303.458
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,27
|294.037.589
|% 1,79
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7570
|14,7665
|% 1,03
|
|Euro
|16,3145
|16,3462
|% 1,21
|
|Sterlin
|19,2986
|19,3954
|% 0,79
|
|Frank
|15,6466
|15,7408
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% 1,16
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|13,21
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,00
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.193
|91,00
|
|Tam
|6.065
|6.218
|84,30
|
|Yarım
|2.931
|3.008
|40,78
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|20,39
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,23
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,96
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, GARAN, THYAO
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 48 artarak (% 2.30 ) 1, 931
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, GZNMI, CMBTN, YEOTK
-
16:16
ASUZU, FROTO, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:16
PKENT, GRSEL, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında