***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2022 16:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel YBF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011099
BIST
16:252.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 40,87
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:2514,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1468
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:2516,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2220
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:25921,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 16,80
|Açılış
|: 921,49
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:25
|YEOTK
|62,75
|8.489.887
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.312.274
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|AVGYO
|3,18
|35.792.255
|% 9,66
|
|IEYHO
|0,82
|18.535.612
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.103.811
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.676.549
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|21.736.877
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,65
|2.614.740.489
|% 1,81
|
|EREGL
|35,46
|2.507.582.994
|% 3,44
|
|GARAN
|11,86
|2.237.852.791
|% 0,00
|
|THYAO
|27,82
|1.992.894.384
|% 0,43
|
|FROTO
|306,70
|1.486.002.819
|% 7,05
|
|DOHOL
|3,42
|844.253.311
|% 4,27
|
|GARAN
|11,86
|2.237.852.791
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,86
|686.761.573
|% 1,58
|
|KRDMD
|14,65
|2.614.740.489
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,27
|298.770.186
|% 1,79
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7533
|14,7623
|% 1,00
|
|Euro
|16,3338
|16,3725
|% 1,37
|
|Sterlin
|19,3054
|19,4022
|% 0,83
|
|Frank
|15,6562
|15,7506
|% 1,27
|
|Riyal
|3,9242
|3,9438
|% 1,11
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|13,41
|
|Altın Gr.
|920
|921
|15,85
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|81,00
|
|Tam
|6.069
|6.222
|87,90
|
|Yarım
|2.933
|3.010
|42,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,26
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,50
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40YEOTK
Yüzde 9.99 oranında artışla 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 297 adet işlem
-
16:39TSPOR
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 560, 612 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 2, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 25, 712.00 milyon TL de
-
16:35TDGYO
Yüzde 5.46 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 930 adet işlem
-
16:34AYEN
Yüzde 8.20 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 421, 236 adet işlem