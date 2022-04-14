***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.04.2022 16:43
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020684
BIST
16:312.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,77
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:3114,6320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0378
|Açılış
|: 14,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:3115,8156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0983
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7877
16:31929,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 929,18
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IHAAS
|15,40
|14.151.995
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.246.853
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.988.553
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|45.515.062
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.291.960
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,92
|9.928.068
|% -4,30
|
|DOBUR
|52,30
|6.523.514
|% -4,21
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|THYAO
|37,26
|4.026.877.973
|% 0,76
|
|GARAN
|13,72
|2.545.990.994
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.988.553
|% 9,96
|
|SISE
|17,48
|1.526.714.814
|% 0,69
|
|EREGL
|35,22
|1.322.133.576
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.988.553
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|660.048.966
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|734.335.040
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,13
|1.208.581.911
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,85
|887.269.361
|% 0,79
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6201
|14,6224
|% 0,19
|
|Euro
|15,7800
|15,7966
|% -0,74
|
|Sterlin
|19,0831
|19,1788
|% -0,01
|
|Frank
|15,5151
|15,6085
|% -0,22
|
|Riyal
|3,8890
|3,9085
|% 0,23
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-1,16
|
|Altın Gr.
|928
|928
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|0,00
|
|Tam
|6.116
|6.269
|2,33
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|1,13
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-2,01
|