***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 10:19
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054028
BIST
17:452.826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 40,52
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.827
En Düşük
2.764
17:4517,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:4518,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2616
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:451.036,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.036,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:43
|TMSN
|60,60
|124.284.678
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|387.130.308
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.724.942
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.288.007
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.426.040
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|15.310.990
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.523.517.281
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,50
|354.995.683
|% -9,65
|
|THYAO
|60,20
|4.954.651.986
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,41
|2.538.894.945
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,82
|1.983.983.083
|% 3,59
|
|EKGYO
|3,65
|1.828.417.829
|% 5,49
|
|GARAN
|16,78
|1.793.119.388
|% 4,68
|
|EKGYO
|3,65
|1.828.417.829
|% 5,49
|
|YKBNK
|5,41
|2.538.894.945
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,66
|813.176.348
|% 2,70
|
|ODAS
|4,00
|1.220.523.940
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.408.559.761
|% 1,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8829
|17,9052
|% 0,04
|
|Euro
|18,5152
|18,5425
|% 1,45
|
|Sterlin
|21,8588
|21,9684
|% 1,35
|
|Frank
|18,9649
|19,0792
|% 1,36
|
|Riyal
|4,7471
|4,7709
|% -0,08
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.938
|7.001
|4,00
|
|Yarım
|3.381
|3.423
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.711
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,09
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|-2,31
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046
-
17:56XU100
Endeks 2, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 44, 479.00 milyon TL de