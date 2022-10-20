***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 12:17
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073053
BIST
13:033.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 34,71
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
13:0318,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
13:0318,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0453
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
13:03977,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,13
|Açılış
|: 977,51
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
978,29
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler13:03
|CRFSA
|56,70
|165.828.897
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.833.427
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.462.927
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|40.637.592
|% 9,97
|
|HUBVC
|12,35
|36.021.779
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.117.714
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,98
|46.709.226
|% -6,66
|
|ROYAL
|4,65
|103.906
|% -5,68
|
|DESA
|31,90
|6.974.862
|% -3,92
|
|BRMEN
|2,70
|423.509
|% -3,91
|
|THYAO
|99,50
|4.181.555.061
|% 2,16
|
|HALKB
|8,89
|2.322.949.711
|% 4,34
|
|VAKBN
|9,09
|2.294.635.176
|% 5,70
|
|AKBNK
|15,96
|2.132.964.186
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,84
|2.125.246.882
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,55
|1.592.525.024
|% 2,25
|
|HALKB
|8,89
|2.322.949.711
|% 4,34
|
|VAKBN
|9,09
|2.294.635.176
|% 5,70
|
|YKBNK
|9,84
|2.125.246.882
|% 1,13
|
|TSKB
|2,78
|515.930.139
|% -0,36
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5942
|18,5980
|% 0,01
|
|Euro
|18,2003
|18,2189
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7781
|20,8823
|% 0,08
|
|Frank
|18,4313
|18,5423
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% 0,18
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,48
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,75
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.645
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.238
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,07
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|1,36
|