***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:05
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074954
BIST
11:233.911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -23,58
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:2318,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:2318,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:23988,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,82
|Açılış
|: 988,33
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ERSU
|5,50
|34.141.121
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|41.992.023
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.489.532
|% 9,98
|
|TUREX
|18,07
|34.455.588
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.022.928
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,40
|85.266.614
|% -7,40
|
|ICBCT
|8,07
|43.751.285
|% -6,71
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|EUREN
|53,80
|67.390.468
|% -6,27
|
|THYAO
|98,20
|979.090.241
|% -1,21
|
|TUPRS
|365,20
|879.485.393
|% -2,04
|
|SASA
|108,90
|820.626.440
|% 4,81
|
|AKBNK
|15,14
|754.585.720
|% -0,59
|
|YKBNK
|9,17
|607.516.106
|% -1,08
|
|EKGYO
|4,44
|409.218.529
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,17
|607.516.106
|% -1,08
|
|ISCTR
|9,19
|529.563.220
|% -2,03
|
|SKBNK
|2,08
|112.433.251
|% -1,42
|
|AKBNK
|15,14
|754.585.720
|% -0,59
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6167
|% 0,09
|
|Euro
|18,5169
|18,5270
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3842
|21,4915
|% -0,21
|
|Frank
|18,6291
|18,7413
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,11
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,39
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.622
|6.687
|-49,00
|
|Yarım
|3.227
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,21
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|-0,46
|