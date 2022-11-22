***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 13:34
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081578
BIST
14:514.709
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 139,08
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.710
En Düşük
4.567
14:5118,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:5119,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0610
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:511.046,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.046,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:51
|MERKO
|7,48
|66.954.588
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.148.154
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.485.781
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|15.279.817
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|158,70
|97.317.715
|% -6,32
|
|ETYAT
|7,05
|8.224.189
|% -6,00
|
|THYAO
|107,70
|5.080.404.021
|% 0,75
|
|EREGL
|39,90
|4.882.906.415
|% 5,84
|
|SASA
|148,30
|4.422.863.899
|% 9,12
|
|HEKTS
|40,12
|3.930.268.818
|% 7,27
|
|KRDMD
|13,59
|3.197.426.078
|% 3,35
|
|EKGYO
|5,91
|2.678.536.860
|% 2,25
|
|KRDMD
|13,59
|3.197.426.078
|% 3,35
|
|YKBNK
|11,43
|2.446.593.556
|% 0,18
|
|PETKM
|15,98
|3.013.666.151
|% 4,51
|
|ISCTR
|9,89
|1.657.135.906
|% 1,44
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6228
|18,6255
|% 0,03
|
|Euro
|19,1262
|19,1354
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,0477
|22,1583
|% 0,49
|
|Frank
|19,4276
|19,5446
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9417
|4,9664
|% 0,05
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,55
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|7,00
|
|Tam
|7.012
|7.081
|9,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,74
|0,26
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|1,13
|