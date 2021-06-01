***MZHLD* *EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***MZHLD******EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [EPLAS, MZHLD]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 03/06/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.Söz konusu şirket payları 03/06/2021 tarihinde 02/06/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiEgeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. EPLAS Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 03/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939464BIST