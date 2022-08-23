***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
23.08.2022 16:47
***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
17:403.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 67,63
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
17:4018,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0549
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:4018,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1293
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:401.018,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,10
|Açılış
|: 1.018,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:38
|OBASE
|15,84
|141.942.779
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|89.294.378
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|64.733.209
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.970.244
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|SANFM
|18,00
|25.928.217
|% -10,00
|
|ULUSE
|143,00
|32.503.781
|% -7,38
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,56
|4.894.400.864
|% 7,43
|
|THYAO
|67,85
|4.737.844.385
|% 0,15
|
|YKBNK
|6,21
|4.620.396.989
|% 7,25
|
|EKGYO
|4,01
|3.102.562.411
|% 3,35
|
|SISE
|25,74
|2.989.665.671
|% 1,42
|
|EKGYO
|4,01
|3.102.562.411
|% 3,35
|
|YKBNK
|6,21
|4.620.396.989
|% 7,25
|
|AKBNK
|11,56
|4.894.400.864
|% 7,43
|
|ALBRK
|2,29
|633.063.933
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.131.620.836
|% 9,92
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1111
|18,1197
|% 0,30
|
|Euro
|18,0916
|18,1048
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,3686
|21,4758
|% 0,93
|
|Frank
|18,7279
|18,8407
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8081
|4,8323
|% 0,35
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|11,68
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.843
|6.911
|29,00
|
|Yarım
|3.334
|3.379
|14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,09
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:52TUPRS
Yüzde 5.48 oranında artışla 340.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 092, 994 adet işlem
-
17:51GARAN
Yüzde 9.62 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 451, 095 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 9 artarak (% 2.50 ) 3, 403
-
17:50XU100
Endeks 3, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 61, 017.00 milyon TL de
-
17:50OZGYO
Yüzde 8.06 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 432, 918 adet işlem