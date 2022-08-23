***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler [EPLAS]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide Finansal Durum Tablosu - Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu - Dipnot 2.7. MaddesiDeğişikliğin NedeniHesaplar Arası SınflandırmaDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar18.08.2022 tarihinde kamuya açıklanan 30.06.2022 tarihli sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda Şirketimiz'in bağlı ortaklığı EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'de diğer ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak gerçekleşen tahsisli sermaye artışından kaynaklanan 132.174.399 TL tutarındaki paylara ilişkin primlerin %63,96'sı olan 84.538.746 TL sehven kontrol gücü olmayan paylarda muhasebeleştirilmiştir. Paylara ilişkin primlerin tamamı ana ortağa ait olduğundan 84.538.746 TL'nin kontrol gücü olmayan paylardan ana ortaklığa ait özkaynaklara transfer edilmesi için konsolide finansal tabloların yeniden düzenlenmesi gereği doğmuştur. Bu açıklama kapsamında, Grup'un toplam özkaynak rakamı değişmeyecek olup, hesaplar arası sınıflandırma yapılacaktır.23.08.2022 ÖDA 2022/17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057799BIST