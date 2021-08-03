***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2021 12:32
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
02.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.08.2021 - 10379
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların denetimi için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954351
BIST
12:331.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.405
En Düşük
1.394
12:338,3234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
12:339,8966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0265
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
12:33483,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,13
|Açılış
|: 483,60
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler12:33
|IDGYO
|3,63
|11.552.984
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|28.938.155
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.189.228
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.751.893
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|FADE
|12,56
|18.604.684
|% -9,64
|
|METUR
|5,56
|116.844.393
|% -9,45
|
|BMSCH
|8,35
|97.579.756
|% -7,73
|
|BAYRK
|9,26
|26.043.114
|% -7,49
|
|KARYE
|9,19
|34.361.476
|% -6,32
|
|GARAN
|8,68
|693.155.651
|% 1,52
|
|EREGL
|20,00
|467.779.409
|% 1,52
|
|SISE
|7,76
|418.298.031
|% 0,52
|
|ASELS
|15,96
|322.851.945
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,45
|291.388.583
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,45
|291.388.583
|% 1,24
|
|GARAN
|8,68
|693.155.651
|% 1,52
|
|KARSN
|4,09
|249.457.843
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,80
|101.349.375
|% -0,55
|
|SISE
|7,76
|418.298.031
|% 0,52
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3218
|8,3234
|% -0,29
|
|Euro
|9,8909
|9,8966
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,5437
|11,6016
|% -0,12
|
|Frank
|9,1650
|9,2202
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2127
|2,2238
|% -0,29
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,35
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.195
|3.276
|-15,52
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-7,51
|
|Çeyrek
|775
|792
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,48
|