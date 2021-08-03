***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.06.2021Tescil Tarihi02.08.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.08.2021 - 10379AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların denetimi için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954351BIST