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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.08.2021 12:32



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
02.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.08.2021 - 10379
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların denetimi için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954351


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