***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.10.2022 10:34
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: GRM, Satıcı Üye: GRM (Fiyat: 83,00 TL, Miktar: 633.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067867
BIST
11:533.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,71
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
11:5318,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:5318,2146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:531.022,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.022,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KRONT
|53,65
|44.402.185
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|44.147.124
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|145.300.007
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.346.244.322
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|27.008.595
|% 9,92
|
|KIMMR
|8,00
|2.638.696
|% -9,91
|
|INFO
|8,99
|104.763.766
|% -6,84
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|ULUFA
|4,02
|7.284.643
|% -3,13
|
|DIRIT
|3,48
|30.520
|% -2,79
|
|THYAO
|84,45
|2.574.038.091
|% -0,30
|
|SASA
|87,90
|2.168.669.824
|% 3,17
|
|ASELS
|32,12
|1.355.524.496
|% 2,16
|
|HEKTS
|69,20
|1.346.244.322
|% 9,93
|
|EREGL
|30,50
|888.177.619
|% 0,59
|
|EKGYO
|4,28
|486.851.818
|% -0,47
|
|ODAS
|7,46
|628.350.548
|% 2,61
|
|YKBNK
|8,11
|589.002.660
|% -0,37
|
|KRDMD
|12,83
|714.287.025
|% 1,10
|
|AKBNK
|12,79
|668.390.893
|% -0,85
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5896
|% 0,03
|
|Euro
|18,2107
|18,2176
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7664
|20,8705
|% 0,49
|
|Frank
|18,7070
|18,8197
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9305
|4,9553
|% 0,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,09
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.854
|6.916
|-15,00
|
|Yarım
|3.340
|3.381
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|0,50
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06ELITE
Yüzde 4.78 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 001, 140 adet işlem
-
12:05TKNSA
Yüzde 4.30 oranında artışla 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 719, 131 adet işlem
-
12:04AYEN
Yüzde 4.12 oranında artışla 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 058 adet işlem
-
12:03XU100
Endeks 3, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 24, 114.00 milyon TL de
-
12:03EGGUB
Yüzde 5.45 oranında artışla 72.50 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 385 adet işlem