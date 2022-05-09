Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

09.05.2022 17:00
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler NATEN

10.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
NATUREL ENERJI NATEN 0,25 0,225


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027832


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:522.465
Değişim :  0,25% |  6,18
Açılış :  2.462  
Önceki Kapanış :  2.459  
En Yüksek
2.481 En Düşük
2.442
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEPET 3,74 8.584.462 % 10,00  
YBTAS 20.900,00 1.159.702 % 10,00  
BOSSA 52,50 17.067.843 % 9,97  
SMRTG 22,52 315.914.392 % 9,96  
YUNSA 30,46 64.013.159 % 9,96  
daha fazla
17:50 Alış Satış %  
Dolar 15,0954 15,1025 % 1,05  
Euro 15,9015 15,9240 % 0,95  
Sterlin 18,5026 18,5954 % 0,66  
Frank 15,0808 15,1717 % 0,20  
Riyal 4,0090 4,0291 % 0,95  
daha fazla
17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -21,76  
Altın Gr. 902 902 -3,16  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 -0,50  
Gümüş Gr. 10,59 10,61 -0,15  
B. Petrol 108 108 -3,91  
Seans Raporu 17:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru