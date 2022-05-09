***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.05.2022 17:00
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler NATEN
10.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
NATUREL ENERJI NATEN 0,25 0,225
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027832
BIST
17:522.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,18
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:5215,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1627
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:5215,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1532
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:52903,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,17
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:50
|MEPET
|3,74
|8.584.462
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.843
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.914.392
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|64.013.159
|% 9,96
|
|DEVA
|36,08
|153.312.410
|% -8,98
|
|TDGYO
|7,16
|4.482.876
|% -7,61
|
|SANEL
|5,17
|3.727.537
|% -7,35
|
|PAMEL
|105,00
|7.259.071
|% -6,25
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|THYAO
|42,36
|3.317.016.570
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,26
|3.033.251.634
|% 5,04
|
|SISE
|19,32
|2.721.401.853
|% -0,36
|
|TUPRS
|245,80
|2.044.552.528
|% -3,68
|
|EREGL
|33,42
|2.042.974.698
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,67
|856.384.371
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,86
|1.230.353.672
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,26
|3.033.251.634
|% 5,04
|
|AKBNK
|8,66
|1.394.912.237
|% -0,69
|
|KARSN
|5,48
|772.956.958
|% 0,74
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0954
|15,1025
|% 1,05
|
|Euro
|15,9015
|15,9240
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,5026
|18,5954
|% 0,66
|
|Frank
|15,0808
|15,1717
|% 0,20
|
|Riyal
|4,0090
|4,0291
|% 0,95
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,76
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,91
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK