***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler NATEN10.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaNATUREL ENERJI NATEN 0,25 0,225Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027832BIST