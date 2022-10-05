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***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

05.10.2022 18:16
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
633000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,92
Satıcının Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Yusuf Şenel
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
83
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
66,40-99,58
İşlem Tarihi
06/10/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Yıldız Pazarda işlem gören Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (Şirket) sermayesinin %1,918'ine tekabül eden toplam 633.000 TL nominal değerli payların, pay başına 83,00 TL fiyatla, Şirket tarafından Yusuf Şenel'e satışı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı üye)  aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/10/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067617


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GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.855 6.928 -3,00  
Yarım 3.340 3.387 -1,00  
Çeyrek 1.673 1.693 -1,00  
Gümüş.Ons 20,77 20,80 0,13  
Gümüş Gr. 12,39 12,41 0,06  
B. Petrol 94,17 94,17 -0,25  
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