***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
05.10.2022 18:16
***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
633000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,92
Satıcının Unvanı
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Yusuf Şenel
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
83
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
66,40-99,58
İşlem Tarihi
06/10/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Yıldız Pazarda işlem gören Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (Şirket) sermayesinin %1,918'ine tekabül eden toplam 633.000 TL nominal değerli payların, pay başına 83,00 TL fiyatla, Şirket tarafından Yusuf Şenel'e satışı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/10/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067617
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.023,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.023,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5733
|18,5834
|% 0,00
|
|Euro
|18,2076
|18,2154
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6835
|20,7873
|% 0,08
|
|Frank
|18,6960
|18,8086
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,84
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.855
|6.928
|-3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.387
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,06
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|-0,25
|