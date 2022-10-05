***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***NATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)633000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)1,92Satıcının UnvanıNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıYusuf Şenelİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)83Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları66,40-99,58İşlem Tarihi06/10/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yıldız Pazarda işlem gören Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (Şirket) sermayesinin %1,918'ine tekabül eden toplam 633.000 TL nominal değerli payların, pay başına 83,00 TL fiyatla, Şirket tarafından Yusuf Şenel'e satışı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/10/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067617BIST