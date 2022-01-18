***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:32
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995036
BIST
17:232.005
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -80,86
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.005
17:2313,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1699
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2315,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1402
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:23792,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 6,61
|Açılış
|: 792,72
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:23
|IZTAR
|23,10
|56.976.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|83.875.475
|% 9,83
|
|TETMT
|471,00
|79.863.397
|% 9,59
|
|KUTPO
|100,80
|123.644.022
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.303.389
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,85
|3.457.336.019
|% -1,17
|
|THYAO
|27,00
|3.133.846.011
|% -4,53
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|YKBNK
|3,96
|2.426.279.812
|% -1,74
|
|AKBNK
|7,65
|1.808.536.894
|% -1,29
|
|YKBNK
|3,96
|2.426.279.812
|% -1,74
|
|GARAN
|11,85
|3.457.336.019
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,42
|684.782.100
|% -3,59
|
|AKBNK
|7,65
|1.808.536.894
|% -1,29
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5878
|13,6074
|% 1,26
|
|Euro
|15,4596
|15,4744
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,4075
|18,4998
|% 0,71
|
|Frank
|14,7763
|14,8653
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 1,18
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-4,95
|
|Altın Gr.
|793
|793
|6,61
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,22
|0,25
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|0,83
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 5 kaybederek (% -3.53 ) 2, 230
-
17:34XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 36 altında . İşlem hacmi 32, 889.00 milyon TL de
-
17:32SELVA
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 438 adet işlem
-
17:31PENTA
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 308.30 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 908 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 54 altında . İşlem hacmi 31, 604.00 milyon TL de