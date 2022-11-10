***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:01
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079104
BIST
18:104.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
0
En Düşük
0
18:1018,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
18:1018,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
18:101.023,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.023,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YYAPI
|1,36
|33.154.524
|% 0,00
|
|SELGD
|6,28
|1.693.550
|% 0,00
|
|SAHOL
|35,72
|1.428.111.415
|% 0,00
|
|SANKO
|17,66
|19.989.394
|% 0,00
|
|MZHLD
|153,10
|26.835.689
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,36
|33.154.524
|% 0,00
|
|SELGD
|6,28
|1.693.550
|% 0,00
|
|SAHOL
|35,72
|1.428.111.415
|% 0,00
|
|SANKO
|17,66
|19.989.394
|% 0,00
|
|MZHLD
|153,10
|26.835.689
|% 0,00
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% 0,00
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 0,00
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% 0,00
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 0,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 0,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 0,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 0,00
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5979
|18,6052
|% 0,09
|
|Euro
|18,6487
|18,6624
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,1679
|21,2740
|% 0,72
|
|Frank
|18,8591
|18,9727
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,20
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.821
|6.883
|23,00
|
|Yarım
|3.324
|3.365
|11,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|0,10
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|-0,14
|