***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 14:56
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090622
BIST
15:265.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -58,54
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:2618,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:2619,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0589
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:261.085,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.085,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:26
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.141.458
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.903.253
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.921.561
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|598,30
|4.523.376.018
|% -9,75
|
|IMASM
|219,50
|124.216.783
|% -9,67
|
|MAGEN
|31,12
|85.332.516
|% -9,11
|
|KOZAL
|598,30
|4.523.376.018
|% -9,75
|
|ENKAI
|32,44
|4.164.047.207
|% 6,15
|
|THYAO
|139,80
|4.122.726.786
|% -2,31
|
|KRDMD
|17,99
|3.455.254.777
|% 1,30
|
|ASELS
|58,10
|3.177.379.754
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,14
|1.811.394.020
|% -2,05
|
|KRDMD
|17,99
|3.455.254.777
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,73
|1.836.283.176
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,86
|1.848.678.357
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,00
|431.571.393
|% -2,60
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7109
|18,7214
|% 0,27
|
|Euro
|19,9297
|19,9456
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5420
|22,6550
|% 0,69
|
|Frank
|20,0938
|20,2148
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,22
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.333
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.551
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,19
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 121, 333 adet işlem
-
15:40ARSAN
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 081, 024 adet işlem
-
15:39RYGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 13.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 692 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -68, 67 kaybederek (% -1.17 ) 5, 808
-
15:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, ENKAI, THYAO