***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2023 17:55
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126444
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1311
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.206,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0094
|19,0171
|% 0,01
|
|Euro
|20,3849
|20,4011
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,2371
|23,3537
|% 0,64
|
|Frank
|20,4395
|20,5626
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0471
|5,0724
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.205
|1.205
|-11,44
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.113
|8.205
|219,00
|
|Yarım
|3.977
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.008
|54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,19
|
Seans Raporu
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