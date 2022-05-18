***NATEN* *ESEN* *ECZYT*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2022 18:38
***NATEN******ESEN******ECZYT*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Eczacıbaşı Holding Şirketlerinden Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.arasında "SSG Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken aynı zamanda karbon emisyonunun azalmasına da büyük katkıda bulunulacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.417.867,00 USD'dir (38.174.735 TL+KDV).
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031276
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0994
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2081
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8953
En Düşük
16,6727
18:05938,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,63
|Açılış
|: 938,85
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|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8373
|15,8390
|% -0,62
|
|Euro
|16,7981
|16,8953
|% 1,25
|
|Sterlin
|19,7346
|19,8335
|% 0,71
|
|Frank
|16,2511
|16,3489
|% 1,27
|
|Riyal
|4,2088
|4,2299
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|24,88
|
|Altın Gr.
|939
|939
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,80
|