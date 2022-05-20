***NATEN* *ESEN* *ECZYT*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 18:12
***NATEN******ESEN******ECZYT*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN, ECZYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.05.2022 tarihinde KAP'ta duyurulan "SSG Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu açıklamasında şirket kodu sehven ECZYT olarak seçilmiştir. İlgili bildirim aşağıda kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Şirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Eczacıbaşı Holding Şirketlerinden Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.arasında "SSG Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken aynı zamanda karbon emisyonunun azalmasına da büyük katkıda bulunulacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.417.867,00 USD'dir (38.174.735 TL+KDV).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031534
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|6.331
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|6.361
|-40,28
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