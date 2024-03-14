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***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2024 14:40
***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NATEN

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.03.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ve Esas Sözleşme 6'ncı maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz Kurul'un 12.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-51058 sayılı onay yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESEN Article_Association_CMB.pdf
EK: 2 ESEN Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258772


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