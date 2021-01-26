***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 20:59
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 40.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 210.000.000 TL artırarak 250.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Anılan sermaye artışı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve şirketimizin bu sermaye artışına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu sermaye artırımı 26.01.2021 tarih itibariyle tescil edilmiştir.
Bu sermaye artışından elde edilen tutarın bir kısmı güneş elektrik üretim santrali satın alımlarının finansmanında kullanılmış, kalan tutar ise YEKA ihalelerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904536
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0640
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
18:05437,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,31
|Açılış
|: 437,48
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
436,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3391
|7,3451
|% -0,80
|
|Euro
|8,9283
|8,9358
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,0497
|10,1001
|% -0,41
|
|Frank
|8,2438
|8,2935
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9515
|1,9613
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,68
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,04
|