***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 40.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 210.000.000 TL artırarak 250.000.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Anılan sermaye artışı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve şirketimizin bu sermaye artışına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu sermaye artırımı 26.01.2021 tarih itibariyle tescil edilmiştir.Bu sermaye artışından elde edilen tutarın bir kısmı güneş elektrik üretim santrali satın alımlarının finansmanında kullanılmış, kalan tutar ise YEKA ihalelerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904536BIST