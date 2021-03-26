***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 14:22
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2021 - 19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margu¨n Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Margu¨n Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu arasındaki 61,68 MWp kurulu gu¨ce sahip gu¨neş elektrik santrallerinin hisse devirleri için 19.03.2021 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen Rekabet Kurumu başvurumuz, Kurum tarafından 25.03.2021 tarihli toplantısında onaylanmış, bugün itibariyle şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920889
BIST
14:401.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -29,09
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.365
14:408,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0949
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:409,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1286
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:40446,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,98
|Açılış
|: 446,45
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:40
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.280.976
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,94
|208.217.683
|% 9,34
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,46
|4.387.466
|% -8,51
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|638.380.253
|% 0,97
|
|VESTL
|37,06
|622.580.391
|% -0,11
|
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,84
|479.001.324
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,19
|149.850.500
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.779.300
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|173.439.342
|% -0,53
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0268
|8,0344
|% 1,20
|
|Euro
|9,4708
|9,4842
|% 1,37
|
|Sterlin
|11,0648
|11,1203
|% 1,86
|
|Frank
|8,5263
|8,5776
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1426
|2,1533
|% 1,58
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,39
|
|Altın Gr.
|446
|446
|6,03
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.936
|3.012
|7,20
|
|Yarım
|1.419
|1.457
|3,48
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,10
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|1,13
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Seans Raporu
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