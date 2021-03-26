***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2021 - 19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margu¨n Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Margu¨n Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu arasındaki 61,68 MWp kurulu gu¨ce sahip gu¨neş elektrik santrallerinin hisse devirleri için 19.03.2021 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen Rekabet Kurumu başvurumuz, Kurum tarafından 25.03.2021 tarihli toplantısında onaylanmış, bugün itibariyle şirketimize bildirilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920889BIST