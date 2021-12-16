***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2021 09:07
***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NATEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983636
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 116,29
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.279
En Düşük
2.176
18:0515,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 5,82%
|| 0,8616
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8500
|
15,7304
En Düşük
14,7728
18:0517,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 6,13%
|| 1,0254
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7000
|
17,8425
En Düşük
16,6925
18:05904,85
En Yüksek
|Değişim
|: 7,01%
|| 59,26
|Açılış
|: 904,85
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
906,33
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6467
|15,6661
|% 5,82
|
|Euro
|17,7044
|17,7443
|% 6,13
|
|Sterlin
|20,7760
|20,8802
|% 6,24
|
|Frank
|16,9114
|17,0132
|% 6,13
|
|Riyal
|4,1578
|4,1787
|% 5,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|19,46
|
|Altın Gr.
|905
|905
|59,15
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,83
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,54
|