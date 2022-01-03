***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 09:10
***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NATEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987648
BIST
12:181.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 50,70
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.909
En Düşük
1.865
12:1813,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1811
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:1815,2932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1869
|Açılış
|: 15,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:18788,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,75
|Açılış
|: 788,42
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:18
|CRFSA
|42,02
|2.959.931
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.286.521
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|67.972.030
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|SKTAS
|2,59
|11.175.658
|% 8,37
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,16
|14.102.506
|% -5,09
|
|BAGFS
|16,62
|34.218.486
|% -5,03
|
|RALYH
|12,60
|23.171.515
|% -4,91
|
|AKGRT
|10,23
|6.431.712
|% -3,49
|
|GARAN
|11,47
|809.756.506
|% 1,77
|
|THYAO
|20,82
|708.799.562
|% 4,00
|
|EREGL
|28,84
|578.063.874
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,44
|500.710.870
|% 1,78
|
|SISE
|13,68
|431.513.124
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,44
|500.710.870
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|138.999.508
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|809.756.506
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|131.072.533
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|62.522.643
|% 2,08
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4145
|13,4356
|% 1,37
|
|Euro
|15,2184
|15,2932
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,1529
|18,2439
|% 1,57
|
|Frank
|14,6997
|14,7882
|% 1,58
|
|Riyal
|3,5767
|3,5946
|% 1,61
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,44
|
|Altın Gr.
|792
|792
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.332
|-2,00
|
|Tam
|5.246
|5.383
|18,73
|
|Yarım
|2.535
|2.604
|9,06
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,08
|0,15
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|1,12
|