***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2022 08:55
***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NATEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066254
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5668
En Düşük
18,4676
18:0518,2002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2579
En Düşük
18,1538
18:05992,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,69
|Açılış
|: 992,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
994,86
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TEZOL
|13,74
|60.040.851
|% 0,33
|
|YEOTK
|25,30
|56.760.712
|% 0,00
|
|TETMT
|214,50
|3.811.104
|% 0,00
|
|SUNTK
|28,80
|54.087.118
|% 0,00
|
|SUWEN
|38,52
|20.769.813
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,26
|9.275.539
|% 0,00
|
|ADEL
|31,44
|4.079.696
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|69.550.127
|% 0,00
|
|AEFES
|40,74
|92.646.288
|% 0,00
|
|AFYON
|4,32
|33.707.504
|% 0,00
|
|THYAO
|68,60
|4.427.914.436
|% 0,00
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% 0,00
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% 0,00
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 0,00
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5352
|18,5414
|% 0,19
|
|Euro
|18,1784
|18,2002
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,5568
|20,6599
|% 0,24
|
|Frank
|18,9114
|19,0254
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9166
|4,9413
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|5,09
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.671
|6.756
|24,00
|
|Yarım
|3.246
|3.303
|12,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,08
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|0,02
|