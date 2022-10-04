***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2022 09:07
***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NATEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066875
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
18:0518,3476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1206
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,3476
En Düşük
18,1735
18:051.015,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.015,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.016,52
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,31
|561.215.166
|% 0,00
|
|AGHOL
|84,90
|150.689.625
|% 0,00
|
|AGESA
|26,70
|17.291.764
|% 0,00
|
|AGYO
|6,05
|28.650.902
|% 0,00
|
|ADEL
|32,42
|10.339.819
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,31
|561.215.166
|% 0,00
|
|AGHOL
|84,90
|150.689.625
|% 0,00
|
|AGESA
|26,70
|17.291.764
|% 0,00
|
|AGYO
|6,05
|28.650.902
|% 0,00
|
|ADEL
|32,42
|10.339.819
|% 0,00
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 0,00
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 0,00
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 0,00
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 0,00
|
|TSKB
|2,65
|723.938.439
|% 0,00
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5423
|18,5672
|% 0,09
|
|Euro
|18,3108
|18,3446
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0163
|21,1217
|% 0,37
|
|Frank
|18,6594
|18,7718
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9225
|4,9472
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.801
|6.884
|11,00
|
|Yarım
|3.309
|3.363
|6,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|89,39
|89,39
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
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17:58ALBRK
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 811, 388 adet işlem
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17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN