***NATEN* *MAREN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******MAREN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN, MAREN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı 23.09.2021 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da başarı ile tamamlanmıştır. Halka arz edilen 100.000.000 TL nominal değerli paylar 30.09.2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,30 TL/pay baz fiyat, "MAREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965423BIST