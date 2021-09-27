***NATEN* *MAREN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 19:35
***NATEN******MAREN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN, MAREN]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı 23.09.2021 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da başarı ile tamamlanmıştır. Halka arz edilen 100.000.000 TL nominal değerli paylar 30.09.2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,30 TL/pay baz fiyat, "MAREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965423
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
18:058,8210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0450
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8062
18:0510,3294
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1041
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3048
18:05496,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,56
|Açılış
|: 496,49
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|14,30
|629.439
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,77
|7.872.973
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,95
|379.726
|% 10,00
|
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.940.675
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|423.076
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,09
|50.690.756
|% -7,93
|
|UTPYA
|20,38
|397.252
|% -7,36
|
|KIMMR
|3,73
|214.452.655
|% -7,21
|
|EDATA
|9,99
|39.808.783
|% -6,20
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,05
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% -0,56
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8178
|8,8210
|% -0,51
|
|Euro
|10,3217
|10,3294
|% -1,00
|
|Sterlin
|12,0470
|12,1074
|% -0,33
|
|Frank
|9,4843
|9,5415
|% -0,72
|
|Riyal
|2,3438
|2,3555
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem