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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2023 18:13
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2023-10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.04.2023
Tescil Tarihi
13.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2023-10811
Açıklamalar

Şirketimizin 10.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş seçilmesine karar verilmiş olup, karar 13 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 13 Nisan 2023 tarih 10811 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137763


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Tam 8.705 8.789 114,00  
Yarım 4.252 4.300 55,00  
Çeyrek 2.126 2.150 28,00  
Gümüş.Ons 25,78 25,80 0,28  
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