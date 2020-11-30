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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2020 21:48



***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.11.2020
Genel Kurul Tarihi 25.12.2020
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Şirketimizin Kar Payı Dağıtımı Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2019 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
10 - Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,
11 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
14 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
15 - Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Ordinary General Assembly Meeting Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Aralık 2020 Cuma Günü Saat 08.30 'da 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890646


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