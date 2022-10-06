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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

06.10.2022 19:23
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin %1,918'ine tekabül eden toplam 633.000 TL nominal değerli payların, pay başına 83,00 TL fiyatla Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yusuf ŞENEL'e satışı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/10/2022 tarihinde gerçekleşmiştir. 
23.06.2022 tarihinde gerçekleşen toptan alış satış işlemi ile birlikte bu işlemlerden Şirketimizin toplam kazancı 19.575.909,36 TL'dir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
NATEN 06/10/2022 633.000 % 1,918 83 % 0 8.275.182,36 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068495


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 3,31 191.467.874 % 9,97  
ERBOS 153,50 236.204.152 % 9,96  
PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5706 18,5810 % -0,02  
Euro 18,2166 18,2283 % 0,22  
Sterlin 20,7270 20,8309 % 0,29  
Frank 18,6957 18,8084 % 0,09  
Riyal 4,9283 4,9530 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -0,55  
Altın Gr. 1.023 1.023 0,15  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.856 6.932 1,00  
Yarım 3.340 3.389 1,00  
Çeyrek 1.673 1.694 0,00  
Gümüş.Ons 20,71 20,75 0,07  
Gümüş Gr. 12,37 12,39 0,04  
B. Petrol 94,40 94,40 -0,02  
Seans Raporu 18:05
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