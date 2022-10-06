***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi31.12.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin %1,918'ine tekabül eden toplam 633.000 TL nominal değerli payların, pay başına 83,00 TL fiyatla Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yusuf ŞENEL'e satışı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 06/10/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.23.06.2022 tarihinde gerçekleşen toptan alış satış işlemi ile birlikte bu işlemlerden Şirketimizin toplam kazancı 19.575.909,36 TL'dir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarNATEN 06/10/2022 633.000 % 1,918 83 % 0 8.275.182,36 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068495BIST