***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
07.12.2022 08:58
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 60
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085040
BIST
10:554.991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,55
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
10:5518,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:5519,4890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0233
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:551.063,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.062,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:52
|BIOEN
|21,34
|113.867.463
|% 10,00
|
|YESIL
|4,40
|54.880.688
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|11.960.542
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|12.797.454
|% 9,93
|
|EUREN
|15,50
|275.614.936
|% -7,43
|
|SMRTG
|97,75
|156.281.446
|% -6,90
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PEKGY
|3,11
|42.447.297
|% -6,61
|
|SASA
|106,00
|321.220.348
|% -6,36
|
|KRDMD
|17,01
|2.729.020.572
|% -3,90
|
|THYAO
|138,00
|2.184.022.499
|% 1,77
|
|PETKM
|18,43
|1.315.811.547
|% 2,39
|
|ASELS
|50,35
|1.106.468.074
|% 2,67
|
|EREGL
|42,18
|760.988.182
|% -0,94
|
|KRDMD
|17,01
|2.729.020.572
|% -3,90
|
|PETKM
|18,43
|1.315.811.547
|% 2,39
|
|EKGYO
|7,29
|476.752.699
|% 0,69
|
|TSKB
|4,01
|206.817.463
|% 0,75
|
|ODAS
|12,03
|618.630.435
|% 4,61
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6391
|% 0,02
|
|Euro
|19,4881
|19,4949
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5514
|22,6645
|% 0,03
|
|Frank
|19,7239
|19,8427
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,31
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,34
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.154
|7.207
|7,00
|
|Yarım
|3.464
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,07
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,13
|
Seans Raporu
10:52
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11:08SASA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 106.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 016, 824 adet işlem
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11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 09 kaybederek (% -0.32 ) 5, 349
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11:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, GUSGR
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11:07XU100
Endeks 4, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 20, 673.00 milyon TL de
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11:07MANAS
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 55.70 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 282 adet işlem