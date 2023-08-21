***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
21.08.2023 18:45
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 3 3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 25 % 25 3 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187832
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0870
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1514
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.653,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.653,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1508
|27,1624
|% 0,35
|
|Euro
|29,6111
|29,6228
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,5389
|34,7121
|% 0,49
|
|Frank
|30,7828
|30,9682
|% 0,70
|
|Riyal
|7,2181
|7,2543
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|9,52
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.145
|11.239
|111,00
|
|Yarım
|5.590
|5.645
|56,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.823
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|0,53
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
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Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS