***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 10/06/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 40.000.000 adet nominal paya karşılık 40.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ( www.esenbogaelektrik.com.tr ) 20.08.2015 tarihinde kurulmuştur. Şirket, başta Güneş Enerjisi olmak üzere, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik elde etmek için, Santral kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı konusunda faaliyet göstermektedir.Şirket, 2018 yılında, Ankara il sınırlarında 11,43 MWp gücünde güneş elektrik santrali satın almıştır. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.- TL'dir. Şirket 2019 yılının son çeyreğinde Yozgat, Afyon, Nevşehir, Bilecik illerinde toplam 22,35 MWp gücünde güneş elektrik santrali alımı yaparak mevcut kapasitesini 33.78 MWp gücüne çıkarmış ve sektörde büyümeye devam etmiştir.Elektrik satışlarının tamamı, 5346 ve 6094 sayılı kanunlarla belirlenmiş Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, Devlet alım garantisi ile 13,3 USDcent/kWh fiyat ile gerçekleşmekte ve bu alım garantisi santrallerin geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devam etmektedir.2020 yılının ilk çeyreğinde Şirket, Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük çatı güneş santralinin anahtar teslim yapımı için Balsuyu Şirketler Grubu ile toplam KDV dahil 5.902.020,16 USD'lik müteahhitlik sözleşmesi imzalamıştır. Hemen ardından, Nisan ayının başında çatı güneş santrali yapımı kapsamında Kahramanmaraş'ta Kırteks Metal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti ile KDV dahil 1.005.657,36 USD'lik, aynı kapsamda Haziran ayında Saf Mensucat San. ve Tic. A.Ş. ile KDV dahil 2.301.472 USD'lik müteahhitlik sözleşmesi imzalayarak Güneş Enerjisi Müteahhitlik işlerinde de büyümeye devam etmiş ve etmektedir. Şirket mevcut durumda alanında yetkin kadrosu ile kurulu santrallerinin işletmesini yaparak ve müteahhitlik hizmetleri vererek, yeni enerji projeleri için faaliyetlerini sürdürmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850568BIST