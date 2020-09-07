***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İtalya'da 11 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı %18 KDV dahil 12.331.000 Avro (%18 KDV dahil 108.293.308 Türk Lirası) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır.Bahse konu sözleşme, Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır.Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finans teminini de kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873795BIST