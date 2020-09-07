***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 19:28
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İtalya'da 11 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı %18 KDV dahil 12.331.000 Avro (%18 KDV dahil 108.293.308 Türk Lirası) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır.
Bahse konu sözleşme, Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır.
Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finans teminini de kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873795
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59462,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 462,76
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4551
|7,4648
|% 0,42
|
|Euro
|8,8106
|8,8304
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7961
|9,8452
|% -0,47
|
|Frank
|8,1039
|8,1527
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9830
|1,9930
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,45
|
|Altın Gr.
|462
|463
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP