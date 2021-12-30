***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile London Stock Exchange Group (LSEG) iştiraki olan Refinitiv Enformasyon Limited arasında ESG skorlama çalışması kapsamında bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmanın neticesinde Refinitiv Eikon veri portallarında yayınlanmakta olan küresel sürdürülebilirlik endeksine ve aynı zamanda Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksine dahil olunması amaçlanmaktadır. Şirketimizin 2018 yılından beri yürütmekte olduğu sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel, sosyal ve yönetişim perspektifinden ele alınacağı çalışma için ön analiz çalışmaları tamamlanmış olup portal veri girişleri başlatılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987239BIST