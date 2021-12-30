***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 18:46
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile London Stock Exchange Group (LSEG) iştiraki olan Refinitiv Enformasyon Limited arasında ESG skorlama çalışması kapsamında bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmanın neticesinde Refinitiv Eikon veri portallarında yayınlanmakta olan küresel sürdürülebilirlik endeksine ve aynı zamanda Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksine dahil olunması amaçlanmaktadır. Şirketimizin 2018 yılından beri yürütmekte olduğu sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel, sosyal ve yönetişim perspektifinden ele alınacağı çalışma için ön analiz çalışmaları tamamlanmış olup portal veri girişleri başlatılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987239
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
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|Önceki Kapanış
|: 1.895
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1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 0,6115
|Açılış
|: 13,1500
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|Önceki Kapanış
|: 12,9500
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En Düşük
12,4337
18:0515,0239
En Yüksek
|Değişim
|: 4,43%
|| 0,6368
|Açılış
|: 14,7900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05770,89
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|: 4,90%
|| 36,03
|Açılış
|: 770,89
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|Önceki Kapanış
|: 734,87
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776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2086
|13,2728
|% 4,85
|
|Euro
|14,9610
|15,0457
|% 4,58
|
|Sterlin
|17,6927
|17,7814
|% 3,92
|
|Frank
|14,3127
|14,3989
|% 3,77
|
|Riyal
|3,4904
|3,5079
|% 3,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|9,06
|
|Altın Gr.
|765
|765
|30,09
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|0,42
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|0,22
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Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
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17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında