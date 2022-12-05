***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 19:44
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin toplam % 60,00 oranındaki payına isabet eden Yusuf ŞENEL'e ait 3.000.000 adet A Grubu ve 16.800.000 adet B grubu olmak üzere toplam 19.800.000 TL nominal değerli paya karşılık gelen 19.800.000 adet payın tamamı yine Yusuf ŞENEL'in sermayesinin %100'üne sahip olduğu NATUREL HOLDİNG A.Ş.'ye 1 TL nominal değere karşılık gelen pay başına 165,00 TL ile toplam 3.267.000.000 TL bedelle 05.12.2022 tarihinde (bugün) devredildiği hususu anılan pay sahipleri tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Söz konusu devir sonucunda şirketimizin yönetim ve kontrol yapısında değişiklik meydana gelmediği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulmayacağı hususu ilgili taraflarca Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084532
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0601
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5560
17:591.062,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -14,21
|Açılış
|: 1.062,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6444
|% 0,05
|
|Euro
|19,5592
|19,5692
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,6363
|22,7498
|% -0,81
|
|Frank
|19,7255
|19,8443
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-23,55
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|-12,98
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.134
|7.202
|-72,00
|
|Yarım
|3.460
|3.521
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|-0,55
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347