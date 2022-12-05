Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.12.2022 19:44
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin toplam % 60,00 oranındaki payına isabet eden Yusuf ŞENEL'e ait 3.000.000 adet A Grubu ve 16.800.000 adet B grubu olmak üzere toplam 19.800.000 TL nominal değerli paya karşılık gelen 19.800.000 adet payın tamamı yine Yusuf ŞENEL'in sermayesinin %100'üne sahip olduğu NATUREL HOLDİNG A.Ş.'ye 1 TL nominal değere karşılık gelen pay başına 165,00 TL ile toplam 3.267.000.000 TL bedelle 05.12.2022 tarihinde (bugün) devredildiği hususu anılan pay sahipleri tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Söz konusu devir sonucunda şirketimizin yönetim ve kontrol yapısında değişiklik meydana gelmediği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulmayacağı hususu ilgili taraflarca Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084532


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.958
Değişim :  -0,10% |  -5,20
Açılış :  4.994  
Önceki Kapanış :  4.963  
En Yüksek
5.011 En Düşük
4.884
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 5,17 28.990.579 % 10,00  
GLBMD 12,87 44.352.459 % 10,00  
BALAT 14,52 1.541.980 % 10,00  
GLCVY 31,68 106.293.221 % 10,00  
ALFAS 221,40 314.232.891 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6351 18,6444 % 0,05  
Euro 19,5592 19,5692 % -0,31  
Sterlin 22,6363 22,7498 % -0,81  
Frank 19,7255 19,8443 % -0,33  
Riyal 4,9439 4,9687 % 0,03  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -23,55  
Altın Gr. 1.064 1.064 -12,98  
Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.134 7.202 -72,00  
Yarım 3.460 3.521 -35,00  
Çeyrek 1.735 1.760 -18,00  
Gümüş.Ons 22,21 22,24 -0,91  
Gümüş Gr. 13,31 13,32 -0,55  
B. Petrol 84,97 84,97 -0,60  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru