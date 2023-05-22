***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 20:15
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılında başlatmış olduğu sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamaları ile bu kapsamda yürüttüğü ESG çalışmaları sürecini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde Refinitiv ile birlikte raporlamaktadır. 2021 ESG puan kriterleri kapsamında 2023 yılının 2. Çeyreğinde BIST Sürdürülebilirlik endeksine giren şirketimiz, devam ettiği ESG çalışmalarında önemli bir gelişme daha sağlayarak 2021 yılı değerlendirmelerine göre B olan ESG skorunu, 2022 yılı değerlendirmelerine göre A'ya yükseltmiştir.
Şirketimiz en yüksek ESG uygulamaları skoru olan A+ hedeflemekte ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152921
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
19,8532
En Düşük
19,7348
18:0021,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
21,5913
En Düşük
21,4056
18:001.257,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.257,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.258,71
En Düşük
1.251,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8331
|19,8457
|% 0,11
|
|Euro
|21,4379
|21,4649
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5788
|24,7021
|% 0,05
|
|Frank
|21,9913
|22,1238
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2710
|5,2975
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.972
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.258
|1,60
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.500
|4.662
|0,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.310
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,09
|0,03
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,08
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 516 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 21 kaybederek (% -0.59 ) 4, 929
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, POLTK, CANTE
-
17:58XU100
Endeks 4, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 45, 839.00 milyon TL de
-
17:58FENER
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 43.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 666, 257 adet işlem