***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2022 - 05.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş ("Naturel Yenilenebilir Enerji")'nin %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 5 ayrı Bataryalı Güneş ve Rüzgar Enerji Santrali Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık.Yapılan başvurular kapsamında EPDK tarafından, ana kaynağı GES ve RES olan depolamalı üretim tesisi başvurularına TEİAŞ veya dağıtım şirketlerinin kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamamıştır.Yeni depolamalı güneş ve rüzgar enerji santrali projeleri için farklı bölgelerde arazi geliştirme çalışmaları devam etmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195534BIST