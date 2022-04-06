***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2022 19:27
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06.04.2022 tarihinde bağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.payları ile ilgili olarak 31,16-31,44 TL fiyat aralığından 93.144 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Esenbğa Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.04.2022 tarihi itibariyle %66,258 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/04/2022 93.144 0 93.144 42.311.949 42.405.093 % 66,112 % 72,89 % 66,258 % 73,006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016689
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7545
En Düşük
14,7016
18:0516,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05910,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 911,14
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7268
|14,7338
|% 0,14
|
|Euro
|16,0303
|16,0576
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,1920
|19,2882
|% -0,02
|
|Frank
|15,7226
|15,8173
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9140
|3,9336
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,64
|
|Altın Gr.
|911
|911
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|-5,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de