***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.05.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.300.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.01.2022 65.878 0,2 44,28B Grubu, NATEN, TRENATU00026 05.01.2022 16.407 0,05 45,64B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.01.2022 52.715 0,16 45,805B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.01.2022 58.000 0,18 46,381B Grubu, NATEN, TRENATU00026 10.01.2022 27.000 0,08 46,462B Grubu, NATEN, TRENATU00026 11.01.2022 50.000 0,15 45B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.01.2022 77.663 0,24 44,834B Grubu, NATEN, TRENATU00026 14.01.2022 50.894 0,15 44,842B Grubu, NATEN, TRENATU00026 20.01.2022 53.180 0,16 44,095B Grubu, NATEN, TRENATU00026 21.01.2022 36.203 0,11 44,5B Grubu, NATEN, TRENATU00026 25.01.2022 12.060 0,036 45,1B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.01.2022 65.887 0,199 45,426B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.01.2022 56.892 0,172 45,708B Grubu, NATEN, TRENATU00026 24.02.2022 122.854 0,372 43,918B Grubu, NATEN, TRENATU00026 04.04.2022 71.633 0,217 49,163B Grubu, NATEN, TRENATU00026 05.04.2022 10.000 0,03 51,506B Grubu, NATEN, TRENATU00026 06.04.2022 41.552 0,126 52,238B Grubu, NATEN, TRENATU00026 07.04.2022 4.638 0,014 52,2B Grubu, NATEN, TRENATU00026 26.04.2022 43.998 0,133 65,141B Grubu, NATEN, TRENATU00026 27.04.2022 80.168 0,243 66,636B Grubu, NATEN, TRENATU00026 28.04.2022 2.378 0,007 70,487B Grubu, NATEN, TRENATU00026 11.05.2022 170.000 0,515 61,919B Grubu, NATEN, TRENATU00026 12.05.2022 17.000 0,052 61,003B Grubu, NATEN, TRENATU00026 13.05.2022 8.000 0,024 60,942B Grubu, NATEN, TRENATU00026 16.05.2022 5.000 0,015 59,05Ek Açıklamalar31.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 16.05.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.16.05.2022 tarihinde 59,05 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu NATEN Payları 1.200.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,64)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030642BIST