***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2023 15:55
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 3.000.000 9.211.638,870 307,05462 2.788.361,130 92,94537 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 Nâma
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 30.000.000 92.116.388,720 307,05462 27.883.611,280 92,94537 B Grubu B Grubu, NATEN, TRENATU00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 101.328.027,590 307,05462 30.671.972,410 92,94537
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.11.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 30.684.441,46
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 64.487.764,18
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.155.821,95
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 30.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL'si kar payı ve 101.328.027,59 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 132.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemleri 30.11.2023 tarihinde tescil edilerek, 30.11.2023 tarih ve 10969 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NATEN Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 NATEN Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 3 NATEN Ticaret Sicil Gazetesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221176
BIST