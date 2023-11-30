***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 3.000.000 9.211.638,870 307,05462 2.788.361,130 92,94537 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 NâmaB Grubu, NATEN, TRENATU00026 30.000.000 92.116.388,720 307,05462 27.883.611,280 92,94537 B Grubu B Grubu, NATEN, TRENATU00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 33.000.000 101.328.027,590 307,05462 30.671.972,410 92,94537Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.11.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 30.684.441,46İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 64.487.764,18Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.155.821,95Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 22.11.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 30.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 30.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL'si kar payı ve 101.328.027,59 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 132.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı SPK bülteninde duyurulmuşturŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemleri 30.11.2023 tarihinde tescil edilerek, 30.11.2023 tarih ve 10969 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 NATEN Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 NATEN Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 NATEN Ticaret Sicil Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221176BIST