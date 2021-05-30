***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Pazar Mah. Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARAYSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARAAGAH - 3 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 21 Ada Akyurt ANKARAAGAH-1, ULUS1 ve SAF AKÇE-1 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 27 Ada Akyurt ANKARAYSF-2, SNL-2 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 26 Ada Akyurt ANKARAAGAH-2, ULUS-2 ve SAF AKÇE-2 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3724 Pa